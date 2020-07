Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»

Первое место занял британский пилот команды UNI-Virtuosi Каллум Айлотт, вторым стал новозеландец Маркус Армстронг из ART. Все три гонщика являются членами академии команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари».

После финиша Шварцман признался, что доволен гонкой. Он отметил, что не хотел слишком сильно рисковать — именно этому россиянин научился в «Формуле-3», чемпионом которой стал в прошлом сезоне.