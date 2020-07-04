Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»

https://static.news.ru/photo/14d360b2-be14-11ea-b4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: James Gasperotti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.

Первое место занял британский пилот команды UNI-Virtuosi Каллум Айлотт, вторым стал новозеландец Маркус Армстронг из ART. Все три гонщика являются членами академии команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари».

После финиша Шварцман признался, что доволен гонкой. Он отметил, что не хотел слишком сильно рисковать — именно этому россиянин научился в «Формуле-3», чемпионом которой стал в прошлом сезоне.

SHWARTZMAN: "I'm really happy about the race! I slowly started to pick up the pace and me and Marcus started fighting.



"I didn't want to risk too much, I was thinking about the championship from the beginning - that's what I learned from @FIAFormula3 " #AustrianGP #F2 pic.twitter.com/1Vdz7BOTC6 — Formula 2 (@FIA_F2) July 4, 2020

Ещё один россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) занял 14-е место. Вторая гонка этапа пройдёт в воскресенье, 5 июля.

Ранее сообщалось, что финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал первым в квалификации на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии. Второе время показал его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал 13-м, его напарник по команде француз Пьер Гасли оказался на строчку выше, писал NEWS.ru.