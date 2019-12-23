https://static.news.ru/photo/00553a0e-257e-11ea-a968-fa163e074e61_660.jpg Александр Смоляр Фото: alexs10/vk.com

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр проведёт гоночный сезон 2020 года в серии «Формулы-3» в составе французской команды ART Grand Prix.

В прошлом сезоне 18-летний россиянин стал бронзовым призёром Formula Renault Eurocup. На его счету три победы в гонках, шесть вторых мест и одно третье.

Я очень рад, что перехожу в «Формулу-3». Этот чемпионат станет для меня большим вызовом. Думаю, я впервые в жизни столкнусь с таким серьёзным уровнем конкуренции, — приводит слова Смоляра пресс-служба SMP Racing.

За ART Grand Prix в разные годы выступали пилоты «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Валттери Боттас.

Российский гонщик Роберт Шварцман в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-2», где станет партнёром немецкого пилота Мика Шумахера по команде Prema, писал ранее NEWS.ru.