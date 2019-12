В прошлом сезоне 18-летний россиянин стал бронзовым призёром Formula Renault Eurocup. На его счету три победы в гонках, шесть вторых мест и одно третье.

Пилот #SMPRacing Александр Смоляр проведет гоночный сезон 2020 года в @FIAFormula3 , где будет выступать в составе команды @ARTGP

SMP Racing driver @AlexSmolyar1 will drive in the 2020 #FIAF3 with the team @ARTGP

