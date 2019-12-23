Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр проведёт гоночный сезон 2020 года в серии «Формулы-3» в составе французской команды ART Grand Prix.
В прошлом сезоне 18-летний россиянин стал бронзовым призёром Formula Renault Eurocup. На его счету три победы в гонках, шесть вторых мест и одно третье.
Я очень рад, что перехожу в «Формулу-3». Этот чемпионат станет для меня большим вызовом. Думаю, я впервые в жизни столкнусь с таким серьёзным уровнем конкуренции, — приводит слова Смоляра пресс-служба SMP Racing.