Российский гонщик Смоляр продолжит выступления в «Формуле-3»

https://static.news.ru/photo/9255ddfa-5a61-11eb-ab0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mattbuck/wikipedia.org

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр проведёт ещё один сезон в «Формуле-3». Он дебютировал там в 2020 году.

Я рад, что продолжу выступать за ART Grand Prix. Мы уже хорошо знакомы, и обстановка будет приятной и привычной для меня. Это одна из лучших команд в чемпионате, поэтому у нас есть все шансы на хороший результат. Моя цель в сезоне — конечно, победа, — цитирует гонщика пресс-служба SMP Racing.

19-летний россиянин дебютировал в «Формуле-3» в 2020 году. За девять этапов сезона, который из-за пандемии коронавируса был проведён в кратчайшие сроки, Александр завоевал поул-позицию в Венгрии и стал бронзовым призёром гонки в Италии. В общем зачёте пилотов Смоляр занял 11-е место.

Отмечается, что календарь «Формулы-3» на 2021 год включает семь этапов: сезон стартует в начале мая в Барселоне и финиширует поздно осенью в американском Остине. Формат уик-энда теперь включает три гонки. Среди других пилотов, уже подтвердивших участие в Ф-3, — Артур Леклер, младший брат пилота Ferrari.

За ART Grand Prix в разные годы выступали пилоты «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, Нико Росберг, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Валттери Боттас.

В декабре стало известно, что российский пилот Даниил Квят покидает «Формулу-1». Пресс-служба «Королевских гонок» трогательно проводила его, опубликовав видеонарезку лучших моментов его карьеры. Квят покидает «Формулу-1» после того, как команда «Альфа Таури» не стала продлевать с ним контракт. Его место займёт молодой японец Юки Цунода. При этом в минувшем сезоне Даниил показал сравнительно неплохое выступление, набрав 32 очка и заняв 14-е место. Кроме того, он впервые за несколько лет приблизился к подиуму, став четвёртым на Гран-при Эмилии-Романьи, писал NEWS.ru.