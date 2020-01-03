Российский пилот команды X-raid Александр Доросинский, который будет выступать в категории Т1 на автомобиле MINI, рассказал о предстоящем ралли-марафоне «Дакар-2020», стартовавшем в Саудовской Аравии.
Наш автомобиль более мощный и быстрый. Багги и внедорожники — это две абсолютно разные категории, как небо и земля. Мы рады быть частью одной из топовых и опытных команд в ралли-рейдах, — сказал Доросинский.
Штурман экипажа Олег Уперенко отметил сложность предстоящего марафона.
«Дакар-2020» наверняка будет сложен, но для штурманов он будет труден в первую очередь: это новый регион, и мало кто здесь ездил на гонках. Дакар — гонка очень длинная и непредсказуемая, будет непросто всем участникам марафона, — добавил Уперенко.
Ранее во втором по величине городе Саудовской Аравии Джидде стартовал первый этап 42-го в истории ралли-марафона «Дакар-2020». На участок, который пройдёт по маршруту Джидда — Аль-Ваджх, вышли четыре команды «КАМАЗ-Мастер», писал NEWS.ru.
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