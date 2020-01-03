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В Монако стартовал ралли-марафон «Африка Эко Рейс — 2020», который пройдёт с 5 по 19 января через Марокко, Мавританию и Сенегал в Дакар. Церемонию торжественного старта гонки открыл князь Альбер II.

3 и 4 января на стадионах Люсьен Рейн и Ронделли в Ментоне состоялись обязательные проверки документов участников, а также техосмотр машин и экипировки. В этом году мы приготовили участникам марафона...