«Ред Булл» не планирует отказываться от услуг Квята в «Альфа Таури»

https://static.news.ru/photo/fb743b34-e2fb-11ea-92cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда «Формулы-1» «Альфа Таури» не планирует расторгать контракт с российским гонщиком Даниилом Квятом. Об этом заявил консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

Да, Даниил не показывает результаты, которых мы от него ожидали. Но мы пока не дошли даже до середины сезона, — рассказал Марко журналистам SpeedWeek.

Он подчеркнул, что не рассматривает сотрудничество с 25-летним гонщиком Лукасом Ауэром и о замене его на Квята не может быть и речи.

В этом сезоне «Формулы-1» 26-летний российский гонщик набрал два очка в шести гонках. У его напарника Пьера Гасли 14 очков. Примечательно, что Квят ни разу не опередил коллегу по команде в квалификации.

Ранее появилась информация, что по окончании сезона-2020 Квят лишится места в «Альфа Таури» из-за возвращения Себастьяна Феттеля в «Ред Булл». Об этом заявил журналист Кристиан Нимерволь.

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