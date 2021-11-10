Представитель Мазепина опроверг слухи, что гонщика выгнали из ночного клуба

Российского пилота «Формулы-1» Никиту Мазепина, выступающего за команду Haas, не выгоняли из ночного клуба в Мексике. Об этом представитель отечественного спортсмена сообщил «РБК-Спорт», таким образом опровергнув появившиеся в СМИ слухи.

Никто никого не выгонял. В этот день в Haas после Гран-при отмечали уход одного из инженеров. Никита по этому случаю заказал столик для команды. Так получилось, что инженеров вначале отказалась впускать в клуб охрана, — сказал представитель Мазепина.

По его словам, впоследствии Никита объяснил ситуацию и сумел добиться того, чтобы инженерам Haas позволили пройти в ночной клуб. Затем представители команды некоторое время отмечали уход коллеги.

Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в нынешнем сезоне. Российский пилот принял участие в 18 этапах чемпионата, но ни разу не сумел попасть в очковую зону. На данный момент он не имеет в активе набранных баллов и занимает 21-е место в личном зачёте.

Ранее сообщалось, что пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из Великобритании, представляющий команду Mercedes, победил на 15-м этапе чемпионата мира Гран-при России, прошедшем в Сочи. Вторым стал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, третьим — Карлос Сайнс из Ferrari.