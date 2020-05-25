Правительство Австрии поддержало проведение гонки «Формулы-1» в июле

Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер рассказал, что правительство страны поддерживает проведение в стране первого в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1».
Разработаны меры по прибытию и убытию сотрудников, созданы условия для их разрешения и транспортировки. С нашей точки зрения, нет никаких препятствий для проведения гонки, — цитирует Коглера ORF.
Гран-при Австрии должно состояться 3–5 июля.
Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний, писал NEWS.ru.
Также сообщалось, что правительство региона Валлония, где расположен автодром, разрешило провести Гран-при Бельгии в рамках чемпионата мира «Формулы-1» 30 августа.
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