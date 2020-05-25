Правительство Австрии поддержало проведение гонки «Формулы-1» в июле

Фото: HOCH ZWEI, via imago-images.de/Global Look Press

Немецкий автогонщик Ральф Шумахер, младший брат легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера, приобрёл автомобиль Lada 4×4, более известный как классическая «Нива». Фотографии машины он обнародовал на своей официальной странице в социальной сети.

На первом снимке запечатлена Нива ещё до прибытия к владельцу. На фото, вероятнее всего, картинка из Сети, а не машина Шумахера. Под постом гонщик написал, что с нетерпением ждёт, когда...