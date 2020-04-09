«Формула-1» может начать сезон без зрителей

Отложенные на неопределённый срок из-за коронавируса автогонки «Формула-1» могут пройти без зрителей.
Как
Это, конечно, не блестящий вариант, но «это лучше, чем вообще без гонок, — считает Браун.
По его словам, чтобы определить чемпиона состязаний необходимо провести минимум восемь гонок в сезоне, этого можно добиться, даже если сезон начнется в октябре.
Как писал NEWS.ru, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, официально перенесены в связи с пандемией коронавируса. Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори сообщил, что открытие летних Игр в японском Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.
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