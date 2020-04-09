«Формула-1» может начать сезон без зрителей

https://static.news.ru/photo/20f5cb7a-7a7e-11ea-9c76-fa163e074e61_660.jpg Фото: formula1.com

Отложенные на неопределённый срок из-за коронавируса автогонки «Формула-1» могут пройти без зрителей.

Как сообщил спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун телеканалу Sky Sports, руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний.

Это, конечно, не блестящий вариант, но «это лучше, чем вообще без гонок, — считает Браун.

По его словам, чтобы определить чемпиона состязаний необходимо провести минимум восемь гонок в сезоне, этого можно добиться, даже если сезон начнется в октябре.

Как писал NEWS.ru, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, официально перенесены в связи с пандемией коронавируса. Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори сообщил, что открытие летних Игр в японском Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.