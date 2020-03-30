Летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, официально перенесены в связи с пандемией коронавируса.
Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори сообщил, что открытие летних Игр в японском Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа,
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита сравнил перенос Игр-2020, которые должны были состояться летом в Токио, с бойкотом несколькими странами Олимпиады-1980, которая состоялась в Москве.
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