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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19. Биатлонистка заявила, что навещает родственников, а люди, которые выезжают за город на шашлыки, «никому не мешают».

Она говорит, что ей плевать на карантин. Её позиция в данном случае выглядит просто омерзительно. И таких людей, безусловно, надо призывать к ответственности, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ»....