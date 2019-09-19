https://static.news.ru/photo/21eb62ce-dae2-11e9-a540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Польский пилот «Формулы-1» Роберт Кубица покинет команду «Уильямс» в конце текущего сезона. Об этом гонщики сообщил на пресс-конференции в Сингапуре.

Определённо, это было величайшим достижением в моей жизни, чтобы вернуться после того, что произошло, и всё-таки по-прежнему участвовать в гонках. Возвращение в «Формулу-1» было лучшим исходом, который я мог себе представить, — сказал Кубица.

BREAKING: Robert Kubica announces he will not race with Williams in 2020



"I will not continue with Williams after the end of the season" #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/wUyn3lJlbu — Formula 1 (@F1) September 19, 2019

Кубица выступал в «Формуле-1» с 2006 по 2010 год, но вынужден был покинуть «королевские гонки» из-за серьёзной травмы руки, полученной в аварии на ралли. Пилот вернулся в «Формулу-1» после подписания контракта с «Уильямс» в ноябре 2018 года.

Гран-при Сингапура пройдёт в воскресенье, 22 сентября.

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