Первую гонку сезона «Формулы-1» выиграл Боттас, Квят сошёл с дистанции

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии.
Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье место занял Ландо Норрис из «Макларена».
Incredible finish here
Lewis Hamilton has been given a 5-second penalty for the incident with Albon, Perez has also been handed a 5-second penalty for speeding in the pit lane - both penalties will be added to their finish times.#AustrianGP#F1pic.twitter.com/v21LCHfTHu
Из 20 пилотов до финиша добрались всего 11: по ходу гонки сошли Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл, Кевин Магнуссен, Александер Албон, Джордж Расселл, Ромен Грожан, Кими Райкконен, а также россиянин Даниил Квят.
У российского пилота «Альфа Таури» был прокол колеса в конце гонки.
Чемпионат «Формулы-1» должен был стартовать в марте с гонки в Австралии, но был отсрочен из-за пандемии коронавируса. В итоге руководство F-1 составило новый календарь из первых восьми гонок, писал NEWS.ru.