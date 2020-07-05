Автоспорт

Первую гонку сезона «Формулы-1» выиграл Боттас, Квят сошёл с дистанции

17:48, 05 июля 2020 21
Валттери Боттас Валттери Боттас Фото: HOCH ZWEI/Pool/Steven Tee/Global Look Press

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии.

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье место занял Ландо Норрис из «Макларена».

Из 20 пилотов до финиша добрались всего 11: по ходу гонки сошли Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл, Кевин Магнуссен, Александер Албон, Джордж Расселл, Ромен Грожан, Кими Райкконен, а также россиянин Даниил Квят.

У российского пилота «Альфа Таури» был прокол колеса в конце гонки.

Чемпионат «Формулы-1» должен был стартовать в марте с гонки в Австралии, но был отсрочен из-за пандемии коронавируса. В итоге руководство F-1 составило новый календарь из первых восьми гонок, писал NEWS.ru.

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