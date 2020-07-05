Первую гонку сезона «Формулы-1» выиграл Боттас, Квят сошёл с дистанции

https://static.news.ru/photo/a5d72088-becf-11ea-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Валттери Боттас Фото: HOCH ZWEI/Pool/Steven Tee/Global Look Press

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии.

Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье место занял Ландо Норрис из «Макларена».

Incredible finish here



Lewis Hamilton has been given a 5-second penalty for the incident with Albon, Perez has also been handed a 5-second penalty for speeding in the pit lane - both penalties will be added to their finish times. #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/v21LCHfTHu — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Из 20 пилотов до финиша добрались всего 11: по ходу гонки сошли Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл, Кевин Магнуссен, Александер Албон, Джордж Расселл, Ромен Грожан, Кими Райкконен, а также россиянин Даниил Квят.

У российского пилота «Альфа Таури» был прокол колеса в конце гонки.

Чемпионат «Формулы-1» должен был стартовать в марте с гонки в Австралии, но был отсрочен из-за пандемии коронавируса. В итоге руководство F-1 составило новый календарь из первых восьми гонок, писал NEWS.ru.