На Гран-при Бахрейна произошла вторая серьёзная авария

Это вторая серьёзная авария произошедшая во время Гран-при Бахрейна. Ранее пилот команды «Хаас» Ромен Грожан столкнулся с Квятом, после этого болид Грожана врезался в стену и загорелся. Гонщик сумел выбраться из пылающей машины. Его госпитализировали с ожогами. Здоровью Ромена ничего не угрожает.
Как писал NEWS.ru, ранее Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна. Лучший круг гонщик проехал за 1 минуту 27,264 секунды. На втором месте оказался его напарник по команде финн Валттери Боттас (+0,289), третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,414).