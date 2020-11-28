На Гран-при Бахрейна произошла вторая серьёзная авария

https://static.news.ru/photo/5339a1b6-3265-11eb-a45f-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

После возобновления гонки Гран-при Бахрейна «Формулы-1» болид канадского пилота Лэнса Стролла из команды «Рейсинг Пойнт» вылетел на обочину и перевернулся.

Гонщик столкнулся с россиянином Даниилом Квятом, выступающим за «Альфа Таури». После аварии Стролл был вынужден покинуть гонку.

Now we got Lance Stroll on his head pic.twitter.com/q1SR1NPwvo — BrakeHard (@BrakeHard_) November 29, 2020

Это вторая серьёзная авария произошедшая во время Гран-при Бахрейна. Ранее пилот команды «Хаас» Ромен Грожан столкнулся с Квятом, после этого болид Грожана врезался в стену и загорелся. Гонщик сумел выбраться из пылающей машины. Его госпитализировали с ожогами. Здоровью Ромена ничего не угрожает.

Как писал NEWS.ru, ранее Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна. Лучший круг гонщик проехал за 1 минуту 27,264 секунды. На втором месте оказался его напарник по команде финн Валттери Боттас (+0,289), третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,414).