16+

Рубрики

Медиа

Архив

Автоспорт

На Гран-при Бахрейна произошла вторая серьёзная авария

19:50, 29 ноября 2020 10
Фото: EPA/ТАСС

После возобновления гонки Гран-при Бахрейна «Формулы-1» болид канадского пилота Лэнса Стролла из команды «Рейсинг Пойнт» вылетел на обочину и перевернулся.

Гонщик столкнулся с россиянином Даниилом Квятом, выступающим за «Альфа Таури». После аварии Стролл был вынужден покинуть гонку.

Это вторая серьёзная авария произошедшая во время Гран-при Бахрейна. Ранее пилот команды «Хаас» Ромен Грожан столкнулся с Квятом, после этого болид Грожана врезался в стену и загорелся. Гонщик сумел выбраться из пылающей машины. Его госпитализировали с ожогами. Здоровью Ромена ничего не угрожает.

Как писал NEWS.ru, ранее Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна. Лучший круг гонщик проехал за 1 минуту 27,264 секунды. На втором месте оказался его напарник по команде финн Валттери Боттас (+0,289), третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,414).

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео