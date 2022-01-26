Мазепин провёл тренировку с Криштиану Роналду

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин провёл тренировку с португальским нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом гонщик рассказал на странице в Instagram. Мазепин отметил, что это пока его лучшая тренировка в году.

Лучшая тренировка в тренажёрном зале в этом году, — подписал фотографию россиянин.

В сезоне-2021 Мазепин дебютировал в «Формуле-1». Он не смог набрать ни одного очка и финишировал на последнем месте в личном зачёте. Лучшим результатом россиянина стало 14-е место на Гран-при Азербайджана.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стала меньше на €10 млн, сообщил портал Transfermarkt, обновивший профиль спортсмена, страница доступна на сайте. На данный момент за переход игрока в другой клуб будет заплачено €35 млн.