Косаченко оценила возможность «Хаас» расторгнуть контракт с Мазепиным

https://static.news.ru/photo/4a4d3b0c-3a18-11eb-9dee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко заявила, что нет причин для разрыва контракта между Никитой Мазепиным и командой «Хаас». Ранее гонщик выложил в Stories своего Instagram видео, в котором в шутку пристаёт к своей подруге. После этого в сети появилась петиция с призывом к «Хаасу» разорвать контракт с Мазепиным.

Нет, это невозможно. Какой поступок? Там не было совершено никакого криминала. Все причины для возможного расторжения прописаны в договоре. Если кто-то считает, что публикация в Instagram может служить причиной для расторжения, то я могу сказать, что это не так. Против каждого можно запустить волну: то у нас против Хэмилтона идут, то ещё против кого-то, то одно не нравится, то другое, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

По её мнению, «привлекать к себе внимание будучи медийной персоной — это нормально». Она не видит причин для расторжения контракта.

Какие пункты в договоре являются причиной? Первый раз вообще такое слышу. Никита уже опубликовал, что поступил не совсем корректно. Слушайте, ну, молодой парень, опубликовал-извинился и сделал выводы. Нечего это мусолить, — заключила специалист.

После появления петиции на сайте Change.org с призывом исключить российского пилота команды «Хаас» Никиту Мазепина из чемпионата «Формулы-1», гонщик извинился за публикацию пикантного видео в Instagram, писал NEWS.ru.