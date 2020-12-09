Мазепин извинился за пикантное видео, опубликованное в Instagram

https://static.news.ru/photo/dcba765a-3a16-11eb-91c3-fa163e074e61_660.jpg Никита Мазепин Фото: nikita_mazepin/instagram.com

После появления петиции на сайте Change.org с призывом исключить российского пилота команды «Хаас» Никиту Мазепина из чемпионата «Формулы-1», гонщик извинился за публикацию пикантного видео в Instagram.

В следующем сезоне он должен дебютировать в «Формуле-1» в составе команды «Хаас». После того, как в storiеs Мазепин опубликовал ролик на котором он в шутку начинает приставать к девушке, находящейся в его автомобиле. Теперь авторы петиции просят Международную автомобильную федерацию (FIA) и руководство «королевских гонок» исключить российского гонщика из-за агрессивное поведение на трассе, а также из-за его действий по отношению к женщинам.

Я хотел бы извиниться за свои недавние действия. Как за мое неприемлемое поведение, так и за то, что оно стало достоянием социальных сетей. Прошу прощения, что причинил оскорбление, и за то, что поставил «Хаас» в неловкую ситуацию. Я должен придерживаться более высоких стандартов как гонщик «Формулы 1», и я признаю, что подвел сам себя и многих людей. Обещаю, я извлеку уроки из этого, — написал Мазепин.

При этом в «Хаас» видео Мазепина вызвало также негативную реакцию. Команда осудила поведение пилота и будет рассматривать этот вопрос внутри и комментариев не даст.

Ранее «Хаас» подтвердила укомплектование состава боевых пилотов на следующий сезон. Партнёром россиянина Никиты Мазепина станет Мик Шумахер — сын легенды «Королевских гонок» Михаэля Шумахера, сообщал NEWS.ru.