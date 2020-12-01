Партнёром Мазепина в «Формуле-1» станет сын Михаэля Шумахера

https://static.news.ru/photo/15cb313e-347a-11eb-9c99-fa163e074e61_660.jpg Мик Шумахер Фото: vk.com/schumacher_mick

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» подтвердила укомплектование состава боевых пилотов на следующий сезон. Партнёром россиянина Никиты Мазепина станет Мик Шумахер — сын легенды «Королевских гонок» Михаэля Шумахера.

О подписании контракта с Миком сообщает пресс-служба команды. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что с нетерпением ждёт возможность лично поприветствовать новичка.

Чемпионат «Формулы-2» давно зарекомендовал себя как площадка для талантов, где они могут показать свои лучшие качества. И нынешний сезон несомненно стал одним из наиболее захватывающих за последние годы. Мик выигрывал гонки, собирал трофеи и побеждал выдающихся пилотов в 2020 году. Я твёрдо убеждён, что он заслужил повышение в «Формулу-1», учитывая его выступления. У нас есть возможность оценить и подготовить нового гонщика к предстоящему сезону, — приводит слова Штайнера официальный сайт команды.

Шумахер-младший с 2019 года является пилотом академии «Феррари». Он уже заявлял, что готов к выступлению в «Королевских гонках». Гонщик примет участие в первой сессии пятничных свободных заездов на Гран-при Абу-Даби, а после окончания сезона будет кататься на молодёжных тестах на трассе Яс-Марина 15 декабря. Тем не менее Мик признаётся, что новость о подписании контракта с «Хаасом» ошеломила его.

Перспектива выступать в «Формуле-1» в следующем году делает меня невероятно счастливым, я просто не нахожу слов, — сказал молодой пилот.

В сезоне-2020 Мик, как и его новый партнёр по «Хаасу» Никита Мазепин, выступает в «Формуле-2». К слову, напарником Шумахера в команде Prema Racing является другой россиянин — Роберт Шварцман. До конца сезона осталась одна гонка, и Мик лидирует в общем зачёте, опережая британца Каллума Айлотта на 24 очка.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт «Формулы-1» Оксана Косаченко прокомментировала подписание контракта между «Хаасом» и Мазепиным. Она порадовалась за Никиту, но при этом предположила, что в таком случае в предстоящем сезоне не получит шанса на повышение Роберт Шварцман.