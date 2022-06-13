Гонка по улицам Баку: пусть неудачник плачет В столице Азербайджана — Баку — 12 июня состоялся восьмой этап Гран-при «Формулы-1»

redbullcontentpool.com

Трасса Гран-при Азербайджана уникальна — самая быстрая из городских в чемпионате «Формула-1». И все пилоты утверждают — она совершенно непредсказуема.

Семикратный чемпион мира Луис Хэмилтон припарковал свой Mercedes, заглушил мотор и еще минуты две-три сидел на самом солнцепеке, не в силах вылезти из кокпита. Счастливые призеры обнимались со своими механиками, раздавали интервью телевизионщикам, радостно улыбались в объективы. А Хэмилтон был никому не интересен — экс- и вице-чемпион занял только четвертое место. С видимым трудом подтянувшись на руках, он еще подождал несколько секунд и выбрался из машины.

Не смогу выразить словами ту боль, что я чувствовал, — сказал англичанин, сняв, наконец, шлем, стянув с головы мокрую от пота балаклаву. — Я молился, чтобы гонка поскорее закончилась.

Но если пилоты Mercedes хотя бы добавили в копилку команды весомую толику очков за третье и четвертое места, то гонщики Ferrari вовсе не добрались до финиша. Красная машина Карлоса Сайнса остановилась на трассе еще на девятом круге, а автомобиль его товарища по Scuderia Ferrari Шарля Леклера задымил на 20-м. Так что к тому моменту, когда на пьедестале почета раздавали Большие призы, гонщики Ferrari уже направлялись в аэропорт имени Гейдара Алиева.

Фото: ferrari.com Паддок команды Ferrari

Какая боль! Кто бы мог подумать, что Гран-при Азербайджана закончится для итальянской команды столь печально. Ведь у ее пилотов, по общему мнению, самые быстрые машины чемпионата...

Гениальная идея

Именно непредсказуемость — главная изюминка азербайджанского этапа. Об этом накануне гонки кто только ни говорил. «Обычно эта гонка проходит по безумному сценарию», — утверждал еще вечером в пятницу, после первого дня тренировок пилот американской команды Haas Кевин Магнуссен. «Предстоит сложная гонка, — хмурился двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из Alpine. — В Баку произойти может всё что угодно. В Баку возможен любой результат, — соглашался с коллегами пилот Alfa Tauri Пьер Гасли. — В этом я убедился в прошлом году, когда поднялся на пьедестал».

Отчего такое единодушие? Дело в особенностях трассы. Ведь провести на улицах древнего города гонки самых быстрых, самых мощных, самых совершенных в мире автомобилей воистину сумасшедшая идея. Во всяком случае она такой казалась в начале 2010-х годов. Но уж больно заманчиво — космические обводы суперсовременных болидов, резкие росчерки их карбоновых антикрыльев и хищные клювы носовых обтекателей на фоне старинных крепостных стен производят неизгладимое впечатление на публику и радуют фотографов.

К счастью, в Азербайджане не стали строить для «Формулы-1» специальный автодром. И не захотели просто понаставить бетонных блоков вдоль улиц, как делают это порой американцы. А соорудили совершенно особенную городскую трассу. Так что Большой приз этой закавказской страны стал событием уникальным, единственным в своем роде.

Бакинские тайны

Да, в календаре чемпионата мира есть гонки по улицам княжества Монако и проспектам Сингапура, но они куда медленнее. Трасса же в Баку не только самая длинная из городских — длина круга составляет 6003 метра, — но и самая быстрая. Ведь более трети ее (2100 метров, это рекорд по длине прямых в «Формуле-1») приходится на широченный финишный прямик, проходящий по проспекту Нефтяников — здесь автомобили могут развивать умопомрачительные 340 км/ч.

Фото: redbullcontentpool.com Конфигурация трассы в Баку

Первый после старта 90-градусный поворот сделан довольно широким, ведь именно здесь накал борьбы особенно высок, каждый из двух десятков пилотов пытается прорваться как можно выше, так что частенько в первом повороте случаются массовые аварии. Огибая Дом правительства, гонщики мчатся по самому фешенебельному району столицы Азербайджана, где живут весьма состоятельные люди и расположены модные рестораны и дорогие бутики, к следующему 90-градусному повороту — он уже первого, а значит, опаснее. Длинная прямая, еще один 90-градусный поворот, и снова правый поворот под прямым углом.

Проспект Нефтяников разделён надвое бетонным ограждением, и между шестым и седьмым поворотами машины едут на встречных курсах — для лидеров это будут уже 19-й и 20-й виражи. Дальше начинается самое интересное: после седьмого поворота пилоты подлетают к Старому городу. Эти 450 метров дистанции в Ичери-Шехер абсолютно уникальны, не похожи ни на один другой участок трассы ни в «Формуле-1», ни вообще в автоспорте. Дело в том, что старые улицы города вымощены брусчаткой, которую власти города убирать запретили. Поэтому исторически ценное покрытие перед гонкой укрывают особым защитным слоем, поверх которого укладывают временный асфальт.

Это, разумеется, дорого, это сложно и долго, и каждый год после финиша гонки асфальт приходится убирать. Но, как считают бакинцы, цель, то есть показать всему миру свой город в самом лучшем виде, оправдывает средства.

Изюминка этого отрезка трассы — узкий (всего 7,6 метра шириной) подъём, извивающийся вдоль крепостной стены XII века. Здесь невозможно ехать быстрее 80 км/ч, а обгонять решится разве только сумасшедший.

Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен за рулем Oracle Red Bull Racing RB18 на трассе во время квалификации перед Гран-при Азербайджана F1 на трассе Baku City Circuit

Далее пилотов ждет отрезок с пологими быстрыми виражами, двойной 15-й поворот, крутой спуск по улице Ниязи в сторону площади Азнефть. Здесь еще один участок исторической брусчатки, укрытой временным асфальтом. А третий сектор трассы проходит вдоль красивейшего Приморского бульвара, и после 20-го поворота гонщики выходят на эпически быструю финишную прямую.

Именно в этом сочетании быстрых поворотов и длинных прямых с медленными отрезкам в Старом городе главная особенность трассы в Баку. Ведь при подготовке к гонке инженерам команд приходится поломать голову над выбором настроек автомобилей. Вот что говорит Роб Смедли, директор по системам записи данных «Формулы-1»: «С одной стороны, нужно подготовить машины к очень высокой максимальной скорости на прямых, а с другой — на некоторых участках эта трасса напоминает Монако. Кроме того, в конфигурации много скоростных и среднескоростных поворотов».

Фото: group-media.mercedes-benz.com Фото: group-media.mercedes-benz.com. Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool. Фото: ferrari.com Фото: ferrari.com. Фото: group-media.mercedes-benz.com Фото: group-media.mercedes-benz.com. Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool. Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool.

«Жеребцы из Маранелло» против «Красных быков»

Впрочем, в любом случае уличная трасса «Формулы-1» — это гарантия непредсказуемого результата. В городе, в отличие от автодрома, просто нет места для широких зон безопасности, что спасают от аварий машины гонщиков, которые вылетели с траектории. На специально построенном для гонок кольце неудачник может пропустить нескольких соперников и снова вернуться в борьбу. А в городе цена ошибки возрастает в разы: единственный просчет — и отправляешься в боксы собирать вещички, а твою машину ценою в десятки миллионов евро собирают по кусочкам разгневанные механики.

Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool

К тому же на городских трассах до некоторой степени нивелируется превосходство лидеров над аутсайдерами в мощности двигателей, аэродинамике, надежности, командной работе и прочих важнейших составляющих современного автоспорта. В любую секунду нежданное происшествие на трассе может перевернуть ход гонки, сломать самую мудрую стратегию. Подтверждение тому — пять разных победителей за пять предыдущих гонок в Баку.

В нынешнем сезоне масла в огонь подлили судьи. Зимой они изменили технические требования, и ситуация в чемпионате мира резко поменялась. На ведущие роли выдвинулись пилоты старейшей «конюшни» «Формулы-1». В Ferrari лучше других сумели приспособиться к новым правилам, а потому машина с индексом F1-75 (так итальянцы отметили 75-летие своего участия в «Ф-1») быстра на любой трассе. Благодаря отменной аэродинамической проработке шасси «Феррари» лучше других проходит и медленные, и быстрые повороты, а из-за самого мощного мотора машина из Маранелло хороша на прямых.

Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool. Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool. Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool. Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool. Фото: ferrari.com Фото: ferrari.com. Фото: ferrari.com Фото: ferrari.com. Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool. Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool. Фото: ferrari.com Фото: ferrari.com. Фото: ferrari.com Фото: ferrari.com. Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool. Фото: ferrari.com Фото: ferrari.com. Фото: ferrari.com Фото: ferrari.com.

Но и у Red Bull прекрасные козыри: выдающийся гонщик Ферстаппен, отменно с ним сработавшийся «второй номер» Перес, только что победивший в Гран-при Монако, лучшие в «Формуле-1» механики, которые умеют менять все четыре колеса машины за две секунды, и суперконструктор Эдриэн Ньюи, «Король воздуха», как его называют за потрясающую интуицию в области аэродинамики. Все эти факторы, сложившись в уникальную комбинацию, позволили австрийской «конюшне» выйти в лидеры чемпионата и в личном, и в командном зачетах — Ферстаппен и Перес выиграли пять гонок сезона-2022 из семи.

Предвкушение удачи

Ничего удивительного, что в субботу, когда в «Формуле-1» традиционно проходит квалификация к воскресной гонке, борьба развернулась между пилотами этих двух команд. Леклер, Перес, Ферстаппен и Сайнс поочередно отбирали друг у друга лучшее время круга, пока Шарль не установил окончательный результат: шестикилометровый круг за рулем своего Ferrari монегаск проехал за минуту и 41 секунду с маленьким хвостиком. Представляете себе среднюю скорость в 213,21 км/ч на улицах города!

Остальным пилотам оставалось лишь подбирать крошки со стола лидеров.

Когда ты пересекаешь линию финиша и видишь, что проиграл больше секунды, то испытываешь что-то вроде шока, — признался Джордж Расселл из Mersedes. — Сегодня вновь проявились наши слабости. В кокпите каждая кочка чувствуется сильнее, чем когда-либо. На прямых так трясло, что я с трудом что-то видел в зонах торможения. Дело не в балансе, проблема серьезнее. Так что пятая позиция — наш максимум.



А в Ferrari старались сдержать предвкушение удачи, чтобы не сглазить.

В Баку нужна силовая установка, эффективная во всём, — менеджер итальянской команды по операциям на трассе Никола Баризелли явно гордился тем, что Леклер выиграл четвертый поул подряд и шестой из восьми возможных и вновь будет стартовать первым. — Гонщикам важна хорошая управляемость на узких и медленных участках, но с сохранением энергии, которую лучше потратить на длинных прямых. Мощность тоже очень важна, особенно при разгоне на выходе из многочисленных медленных поворотов на быстром круге в квалификации и во время гонки.

Однако в Red Bull отнюдь не собирались сдаваться. «В Баку одна из тех трасс, на которой важно доехать до финиша, — заметил накануне старта Серхио Перес. — Если удастся избежать ошибок и финишировать, это автоматически приведёт к хорошей позиции».

Пусть неудачник плачет

Когда в два часа пополудни в воскресенье погасли красные огни светофора и два десятка самых быстрых в мире гоночных машин рванулись к первому повороту Гран-при Азербайджана, именно Перес стал главным героем. Он стартовал со второй позиции, в пяти метрах позади и левее Леклера, среагировал на погасшие огни на неуловимые две сотые доли секунды (0,29 против 0,31 с) раньше и сразу принял правее, оттеснив Шарля наружу виража, а сам нырнул внутрь. Пилоту Ferrari пришлось тормозить до дыма из-под колес, чтобы вписаться в поворот, и лидером стал гонщик Red Bull

Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен за рулем Oracle Red Bull Racing RB18 на трассе во время квалификации перед Гран-при Азербайджана F1 на трассе Baku City Circuit

Собственно говоря, в этот самый момент судьба Большого приза Азербайджана была решена. Леклер не мог достать лидера, потихоньку отставая. Ферстаппен, наоборот, наступал монегаску на пятки, постоянно нервируя гонщика Ferrari, который, по правде говоря, не отличается особой психологической устойчивостью. Фанаты «Скудерии» с замиранием сердца следили за этой борьбой, ожидая — увы, увы, в нынешнем сезоне такое случалось уже не раз! — очередной ошибки любимой команды.

И на девятом круге их опасения подтвердились — из-за поломки коробки передач остановился Сайнс. А потом и смертельно раненый болид Леклера свернул в боксы.

Борьба за Гран-при Азербайджана на этом завершилась. Потому как еще на 15-м круге Переса вежливо попросили пропустить вперед его товарища по команде. Мексиканец, который только что продлил контракт с Red Bull на $20 млн на два сезона, упрямиться не стал. И действующий чемпион мира довольно легко довел до финиша свой RB18 на первом месте.

Сегодня мы показали отличную скорость, при этом нам удавалось контролировать износ резины, постепенно догоняли лидера и потом смогли выйти вперёд, — улыбался Макс, принимая поздравления. — Конечно, нам немного повезло, когда Ferrari сошли с дистанции, но в любом случае мы ехали быстро, и я вполне мог сокращать отставание от Шарля.

А что же Хэмилтон? Говорят, семикратный чемпион может пропустить следующий этап «Формулы-1» — после гонки в Баку у англичанина очень болит спина.

Фото: group-media.mercedes-benz.com Льюис Хэмилтон

Гран-при Азербайджана. 12 июня 2022 года. Баку.

Макс Ферстаппен, Нидерланды, Red Bull RB18 — 1 час 34 мин 05,941 с.

Серхио Перес, Мексика, Red Bull RB18 — отставание 20,823 с.

Джордж Рассел, Англия, Mercedes F1 W13 — 45,995.

Луис Хэмилтон, Англия, Mercedes F1 W13 — 1.11,679.

Пьер Гасли, Франция, Alfa Tauri AT03 — 1.17,299.

Себастьян Феттель, Германия, Aston Martin AMR22 — 1.24,099.

Положение в чемпионате мира после восьми этапов.

1. Ферстаппен — 150 очков;

2. Перес — 129;

3. Леклер — 116;

4. Рассел — 99;

5. Сайнс — 83;

6. Хэмилтон — 62.