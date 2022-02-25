«Формула-1» заявила об отмене Гран-при России в 2022 году

«Формула-1» выпустила официальное заявление, в котором объявила об отмене Гран-при России в 2022 году, заявление опубликовано на сайте организации. Это решение было принято в связи с обострением ситуации на Украине. 24 февраля началась специальная военная операция в Донбассе с целью демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации. Вечером в четверг Формула-1, ФИА и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно, — гласит текст заявления

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Также сообщалось, что финал футбольной Лиги чемпионов пройдёт в Париже, а не в Санкт-Петербурге. Матч должен состояться 28 мая.