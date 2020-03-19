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Чемпионат мира по мотокроссу MXGP-2020 после перенесенных двух этапов в Италии и Германии из-за вспышки коронавируса стартует в России.

Итальянский Гран-при должен был cтартовать 17 мая, теперь гонка перенесена на 5 июля. Гран-при Германии перенесён с 24 мая на 9 августа.

Таким образом, ЧМ стартует с Гран-при России, который пройдёт на трассе ВДЦ «Орлёнок» в Краснодарском крае, сообщают «Мотогонки».

Ранее спортивный директор команды Ducati Паоло Чиабатти заявил, что чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при (MotoGP) нереально начать в мае, писал NEWS.ru.