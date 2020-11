Грожан столкнулся с Квятом и въехал в стену на Гран-при Бахрейна

Фото: FLORENT GOODEN via imago-images.de/Global Look Pres

Произошло ЧП сразу на первом круге. Грожан на огромной скорости столкнулся с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и въехал в стену. Авария произошла по вине 34-летнего француза.

От удара его болид развалился пополам и загорелся. Грожану удалось самостоятельно выбраться и покинуть место аварии, но в дальнейшем лишь в сопровождении маршалов добрался до медицинской машины.

За «Хаас» гонщик выступает с 2016 года. Всего он провёл восемь сезонов в «Формуле-1» и десять раз поднимался на подиум.