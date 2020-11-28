Грожан столкнулся с Квятом и въехал в стену на Гран-при Бахрейна

Из-за аварии пилота «Хааса» Ромена Грожана, которая произошла во время Гран-при «Формулы-1», гонку в Бахрейне пришлось приостановить.
Произошло ЧП сразу на первом круге. Грожан на огромной скорости столкнулся с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и въехал в стену. Авария произошла по вине 34-летнего француза.
От удара его болид развалился пополам и загорелся. Грожану удалось самостоятельно выбраться и покинуть место аварии, но в дальнейшем лишь в сопровождении маршалов добрался до медицинской машины.
За «Хаас» гонщик выступает с 2016 года. Всего он провёл восемь сезонов в «Формуле-1» и десять раз поднимался на подиум.
Wow, watch Dr. Ian Roberts go straight into the flames to help— Jeff Pappone (@jpappone)
@RGrosjean. Incredible bravery and dedication. #Bravosir. #NotAllHeroesWearCapes #F1 #BahrainGP @HaasF1Team @FIA pic.twitter.com/ZIAOveZhOA November 29, 2020
Как сообщал NEWS.ru, ранее Грожан высказался относительно заработной платы британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.