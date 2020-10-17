Живой коронавирус на замороженных продуктах нашли в Китае

https://static.news.ru/photo/f208da5e-10d3-11eb-8556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Bartruff/Danita Delimont

Живой коронавирус нового типа был обнаружен на упаковках с замороженной треской в китайском Циндао, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что вирус способен передаться человеку при контакте с такой упаковкой. Это выяснилось при исследовании причин новой вспышки коронавируса в городе Циндао на востоке страны, передаёт РЕН ТВ.

Обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао — это первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени при особых условиях, — подчеркнули в Центре.

Ранее на упаковках с замороженными продуктами в Китае находили только частички вируса.

Людям, чья работа связана с замороженными продуктами, рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты, а также не трогать глаза, рот, нос, слизистые оболочки до снятия рабочей формы, так как на ней может оказаться коронавирус.

Как писал NEWS.ru ранее, все жители китайского города Циндао, находящегося на территории восточной провинции Шаньдун, будут проверены на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Власти приняли соответствующее решение после выявления шести случаев бессимптомных носителей COVID-19, пятеро из которых — местные жители. Об этом 12 октября сообщили представители городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.