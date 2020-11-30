Жителям Гонконга запретили собираться больше двух человек

https://static.news.ru/photo/4ed26ea2-330d-11eb-895d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/Global Look Press

Власти Гонконга ужесточили карантинные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Среди новых мер введено ограничение на собрания группами больше двух человек.

Кроме того, в городе будут закрыты торговые центры, развлекательные комплексы, бассейны и караоке. При этом рестораны, спортзалы и салоны красоты смогут продолжить работу, если будут соблюдать ограничение на количество посетителей, Заведения должны закрываться не позднее 22:00, передаёт South China Morning Post.

Цифры в понедельник (30 ноября. — NEWS.ru) были немного ниже, но я не хочу, чтобы общественность ошибочно считала, что пик эпидемии уже позади, — заявила глава города Кэрри Лэм.

Новые правила начнут действовать с 2 декабря. За их несоблюдение будут повышены штрафы: теперь нарушители будут платить до 2 тысяч гонконгских долларов (около 19 тысяч рублей).

За всё время пандемии в Гонконге коронавирусом заразились 6,3 тысячи человек, 109 пациентов погибли.

Как писал NEWS.ru, закон о защите национальной безопасности Гонконга, вызвавший недовольство оппозиционных сил и ряда западных лидеров, был одобрен китайским парламентом, после чего 30 июня вступил в силу. Он включает в себя правила касательно предотвращения, пресечения и наказания за совершение в Гонконге преступлений четырёх видов: сепаратистская деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическая деятельность и вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.