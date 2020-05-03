Жительница Японии повторно заразилась коронавирусом после карантина

https://static.news.ru/photo/eef4fef6-8cfd-11ea-b66d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Apr 2020 Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница префектуры Канагава на востоке Японии повторно заразилась коронавирусной инфекцией. После первого положительного теста на коронавирус женщина провела две недели на карантине, а затем сделала новый тест, который вновь показал положительный результат.

Отмечается, что за время самоизоляции у японки прошли симптомы COVID-19, но после карантина она снова почувствовала себя плохо. Первый тест был сделан 13 апреля, а второй — 2 мая, сообщает ТАСС.

Произошедшее демонстрирует, что в зависимости от состояния пациента может возникнуть необходимость продлить карантин на срок более двух недель, — привёл сообщение японского телеканала NHK ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день нет данных о случаях повторного инфицирования коронавирусом. Однако паспорта иммунитета к COVID-19 пока рано вводить в России.