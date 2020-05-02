Глава Роспотребнадзора: в РФ нет случаев повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/73befb54-8c32-11ea-8a63-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день нет данных о случаях повторного инфицирования коронавирусом.

Однако Попова напомнила, что даже если человек чувствует себя выздоровевшим, он может всё ещё являться переносчиком инфекции. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в интервью, транслировавшемся на канале «Россия 24».

Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм. Это правда. И когда человек чувствует себя уже здоровым, он всё равно может быть выделителем этого самого вируса, — сказала Попова.

Как писал NEWS.ru ранее, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин рассказал, какие опасности связаны с мусором, который остаётся от больных с коронавирусной инфекцией.