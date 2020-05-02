Глава Роспотребнадзора: в РФ нет случаев повторного заражения COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день нет данных о случаях повторного инфицирования коронавирусом.
Однако Попова напомнила, что даже если человек чувствует себя выздоровевшим, он может всё ещё являться переносчиком инфекции. Об этом глава Роспотребнадзора
Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм. Это правда. И когда человек чувствует себя уже здоровым, он всё равно может быть выделителем этого самого вируса, — сказала Попова.
Как писал NEWS.ru ранее, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин рассказал, какие опасности связаны с мусором, который остаётся от больных с коронавирусной инфекцией.
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