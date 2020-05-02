Эколог сообщил об опасности мусора от заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9bab0cc2-8c21-11ea-88ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин рассказал, какие опасности связаны с мусором, который остаётся от больных с коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что, в первую очередь, опасны средства личной гигиены. Такие предметы могут сохранять вирус до семи дней в помещении и до 24 часов на улице.

Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать, — привели слова Андрея Нагибина на портале радио Sputnik.

Кроме того, мусор после коронавирусных больных нужно отдельно утилизировать и сжигать. Желательно наличие в городе специальных урн для масок и перчаток.

Помимо этого, мусор от больных с COVID-19 несёт риск заражения для работников коммунальных служб и сортировщиков.

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