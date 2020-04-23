Трое мигрантов самоизолировались на помойке в Москве

https://static.news.ru/photo/2a3e6662-8576-11ea-91b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое мигрантов из Центральной Азии поселились в накопительной камере для отходов многоквартирного дома на севере Москвы. Полиция начала проверку.

Мужчины 1984 и 2000 годов рождения поселились в доме по улице Декабристов. Мигранты перенесли в мусорную камеру личные вещи, бытовую утварь, продукты.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства, которые побудили мигрантов фактически жить в мусорке, — передаёт Lenta.ru.

Как писал NEWS.ru, диаспоры и Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложили ввести пособия для трудовых мигрантов, оставшихся без работы после введения ограничений по коронавирусу.

Московская полиция до 15 июня разрешила трудоустраивать иностранцев без патентов и рабочих виз, чтобы снизить безработицу среди мигрантов.