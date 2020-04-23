Трое мигрантов самоизолировались на помойке в Москве

Трое мигрантов из Центральной Азии поселились в накопительной камере для отходов многоквартирного дома на севере Москвы. Полиция начала проверку.
Мужчины 1984 и 2000 годов рождения поселились в доме по улице Декабристов. Мигранты перенесли в мусорную камеру личные вещи, бытовую утварь, продукты.
Органы правопорядка выясняют обстоятельства, которые побудили мигрантов фактически жить в мусорке, —
передаётLenta.ru.
Как писал NEWS.ru, диаспоры и Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложили ввести пособия для трудовых мигрантов, оставшихся без работы после введения ограничений по коронавирусу.
Московская полиция до 15 июня разрешила трудоустраивать иностранцев без патентов и рабочих виз, чтобы снизить безработицу среди мигрантов.
Добавьте наши новости в избранные источники