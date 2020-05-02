Попова считает, что паспорта иммунитета к COVID-19 пока рано вводить в РФ

https://static.news.ru/photo/90ec1de4-8c80-11ea-b711-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила введения паспортов иммунитета к коронавирусу.

По её словам, в настоящий момент их вводить рано.

Мы должны понимать, что и зачем мы делаем. И мы уже говорили, как долго будет держаться иммунитет. Для того, чтобы вносить в паспорт. Насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной. Нужно время, — заявила Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Анна Попова заявила, что у части населения страны не появляется иммунитет к болезням ни после заражения, ни после прививки. Число таких людей составляет от 5 до 10%. В качестве примера она привела заболевание корью, когда человек переболел, а затем регистрируется повторный случай инфицирования.

NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор рекомендовал россиянам во время пандемии коронавируса отказаться от плановых прививок, чтобы снизить вероятность заражения в поликлиниках. Также при наличии инфекции возможно развитие осложнений. Кроме того, не установлено, что противогриппозная или противопневмококковая прививки эффективны от коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в настоящий момент не установлена связь между различными прививками от заболеваний и иммунитетом от коронавируса.

Всего в России зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек, 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 умерли.