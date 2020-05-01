Роспотребнадзор призвал россиян временно отказаться от плановых прививок

Роспотребнадзор рекомендует российским гражданам на время пандемии коронавируса отказаться от плановых прививок.
Сообщение об этом появилось на портале стопкоронавирус.рф. Согласно ему, в поликлиниках довольно высока вероятность заражения. Кроме того, после введения вакцины возможно развитие осложнений при наличии инфекции.
Также в сообщении отмечается, что эффективность противогриппозной или противопневмококковой прививок от коронавируса ещё не доказана,
Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в настоящее время нет научных доказательств связи между сделанными от различных заболеваний прививками и иммунитетом от коронавируса.
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