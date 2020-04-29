ВОЗ не нашла связи между прививками и защищённостью от COVID-19

https://static.news.ru/photo/377c9662-8aff-11ea-a77a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в настоящее время нет научных доказательств связи между сделанными от различных заболеваний прививками и иммунитетом от коронавируса.

Прививки, конечно, поднимают общий иммунитет. Но на данный момент нет научных доказательств связи более хорошего иммунитета от коронавируса с предыдущими прививками, — сообщила ТАСС Вуйнович.

Она привела в пример Китай, откуда началось распространение коронавируса, и сообщила, что там 99% населения вакцинированы от туберкулёза.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится раньше, чем через год. Однако точная дата неизвестна. На сегодняшний день врачи тестируют более 100 различных прототипов вакцины. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, после разработки лекарства необходимо будет обеспечить его равномерное распределение между странами.