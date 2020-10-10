Житель острова близ Тайваня нашёл рвоту кита, оценённую в $210 тысяч

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Житель острова Ланьюй к юго-востоку от Тайваня обнаружил на побережье застывшую серую амбру — редкое и ценное выделение желудка кашалота.

Его находку оценили в 6 млн тайваньских долларов, что эквивалентно примерно $210 тыс., пишет РИА Новости.

Отмечается, что местный житель по имени Ли в марте нашёл на берегу чёрный камень с исходящим от него сладким запахом и забрал его домой. Друг посоветовал ему отдать находку на экспертизу в Национальный университет Гаосюна. Там 7 октября подтвердили, что найденный камень — не что иное, как китовая амбра.

Амбру активно используют при производстве парфюмерии. Её оценивают в среднем в $50 тыс. за килограмм.

Автор находки сообщил, что намерен продать амбру и полученные деньги потратить на семью.

Ранее NEWS.ru писал, что в Египте археологи обнаружили десятки саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями в комплексе Саккара под Каиром.