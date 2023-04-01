Жаркое лето грозит катастрофой для Токио Kyodo: летом Токио может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за жары

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Токио, Япония

Токио может столкнуться с дефицитом электроэнергии при условии жаркого лета, сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на оценки правительства. В столице Японии может возникнуть напряженная ситуация на рынке спроса и предложения на энергетику, а в случае аномальной жары ожидается ее нехватка.

Коэффициент резервной мощности электроснабжения в столичном регионе в июле может упасть до 3%, самого низкого уровня для поддержания стабильного энергоснабжения, если аномальная жара, которая бывает раз в десятилетие, охватит регион, обслуживаемый Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.,— говорится в сообщении.

Летом 2022 года на фоне жаркой погоды в стране правительство Японии вводило режим экономии электроэнергии, который продлился до сентября. Это произошло впервые с 2015 года.

В августе Япония увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 211,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом объем импорта нефти за тот же период в годовом выражении сократился на 20,3%.