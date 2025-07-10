Идеальный летний десерт: желе из белой смородины

Желе из белой смородины — нежный, прозрачный десерт с легкой кислинкой и утонченным вкусом. В новом материале NEWS.ru вы найдете пошаговый рецепт с фото, который поможет легко приготовить это изысканное лакомство в домашних условиях.

Переберите и раздавите килограмм белой смородины, залейте стаканом воды и доведите до кипения. Процедите через сито, в сок всыпьте 500 граммов сахара (на 800 миллилитров сока). Варите на медленном огне, пока капля не будет застывать на ложке, — примерно 25 минут. Горячим разлейте по небольшим баночкам, после остывания закройте крышками.

Для более интересного вкуса можно добавить щепотку ванилина или 50 миллилитров белого рома при варке. Подавайте с творожными десертами или тостами.