Геологическая служба Соединённых Штатов (USGS) сообщила о землетрясении у восточного побережья Японии. Магнитуда составила 5,6.
Инцидент зафиксирован в 18:23 по UTC (21:23 по Москве),
Очаг находится на глубине 32,2 км в 41 км от города Хасаки. Данных о разрушениях в настоящий момент нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что днём ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,6, угрозы возникновения цунами не было. Эпицентр подземных толчков был на глубине 40 км, в 130 км восточнее Петропавловска-Камчатского.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен