https://static.news.ru/photo/10b1a39a-d1ed-11e9-98ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Геологическая служба Соединённых Штатов (USGS) сообщила о землетрясении у восточного побережья Японии. Магнитуда составила 5,6.

Инцидент зафиксирован в 18:23 по UTC (21:23 по Москве), сообщается на сайте USGS.

Очаг находится на глубине 32,2 км в 41 км от города Хасаки. Данных о разрушениях в настоящий момент нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что днём ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,6, угрозы возникновения цунами не было. Эпицентр подземных толчков был на глубине 40 км, в 130 км восточнее Петропавловска-Камчатского.