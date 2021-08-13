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Слоны-путешественники: в Китае 14 слонов идут домой спустя полтора года
Азия

Слоны-путешественники: в Китае 14 слонов идут домой спустя полтора года

13:21, 13 августа 2021
Фото: Hu Chao/XinHua/Global Look Press
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Власти китайской провинции Юньнань эвакуируют более 150 тысяч жителей из-за стада диких слонов, которые спустя полтора года возвращаются в привычную для них среду обитания. Подробности — в галерее NEWS.ru.  

Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая эвакуировали более 150 тысяч жителей, чтобы избежать конфликта между ними и мигрирующим стадом слонов

Hu Chao/XinHua/Global Look Press

В провинции Юньнань долгие годы существует Центр разведения и спасения азиатских слонов

Yang Zongyou/Xinhua/Global Look Press

Слоны покинули заповедник в марте прошлого года

Hu Chao/XinHua/Global Look Press

Стадо сопровождали дроны, фиксирующие их передвижение

Hu Chao/XinHua/Global Look Press

Сотрудник оперативного штаба показывает пройденный слонами маршрут на карте

Hu Chao/XinHua/Global Look Press

Общий ущерб, причинённый слоновьей «прогулкой», оценивают примерно в 6,5 миллиона юаней

Hu Chao/XinHua/Global Look Press

Власти создали круглосуточный командный центр для наблюдения за стадом

Hu Chao/XinHua/Global Look Press

Грузовики блокируют дорогу, ведущую в город Луохэ

Hu Chao/XinHua/Global Look Press

В распоряжении оперштаба девять дронов, следующих за беглецами

Hu Chao/XinHua/Global Look Press

Отбившегося от стада самца усыпили и доставили обратно в заповедник

Hu Chao/XinHua/Global Look Press

В ноябре 2020 года одна из самок родила слонёнка, и стадо сделало пятимесячный перерыв в своём путешествии

Jiang Wenyao/XinHua/Global Look Press

Дневная стоянка

Xinhua/Global Look Press

Грузовики направляют мигрирующих слонов в обход жилого посёлка

Hu Chao/XinHua/Global Look Press

Cтадо из 14 диких азиатских слонов пересекло реку Юаньцзян. Слонам осталось меньше 200 км до родного заповедника Мэнъян

Xinhua/Global Look Press

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