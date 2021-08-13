Слоны-путешественники: в Китае 14 слонов идут домой спустя полтора года

Власти китайской провинции Юньнань эвакуируют более 150 тысяч жителей из-за стада диких слонов, которые спустя полтора года возвращаются в привычную для них среду обитания. Подробности — в галерее NEWS.ru.
Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая эвакуировали более 150 тысяч жителей, чтобы избежать конфликта между ними и мигрирующим стадом слонов
Hu Chao/XinHua/Global Look Press
В провинции Юньнань долгие годы существует Центр разведения и спасения азиатских слонов
Yang Zongyou/Xinhua/Global Look Press
Слоны покинули заповедник в марте прошлого года
Hu Chao/XinHua/Global Look Press
Стадо сопровождали дроны, фиксирующие их передвижение
Hu Chao/XinHua/Global Look Press
Сотрудник оперативного штаба показывает пройденный слонами маршрут на карте
Hu Chao/XinHua/Global Look Press
Общий ущерб, причинённый слоновьей «прогулкой», оценивают примерно в 6,5 миллиона юаней
Hu Chao/XinHua/Global Look Press
Власти создали круглосуточный командный центр для наблюдения за стадом
Hu Chao/XinHua/Global Look Press
Грузовики блокируют дорогу, ведущую в город Луохэ
Hu Chao/XinHua/Global Look Press
В распоряжении оперштаба девять дронов, следующих за беглецами
Hu Chao/XinHua/Global Look Press
Отбившегося от стада самца усыпили и доставили обратно в заповедник
Hu Chao/XinHua/Global Look Press
В ноябре 2020 года одна из самок родила слонёнка, и стадо сделало пятимесячный перерыв в своём путешествии
Jiang Wenyao/XinHua/Global Look Press
Дневная стоянка
Xinhua/Global Look Press
Грузовики направляют мигрирующих слонов в обход жилого посёлка
Hu Chao/XinHua/Global Look Press
Cтадо из 14 диких азиатских слонов пересекло реку Юаньцзян. Слонам осталось меньше 200 км до родного заповедника Мэнъян
Xinhua/Global Look Press