Задержанные на Бали россияне обвинили полицию в вымогательстве

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Индонезийская национальная полиция

Задержанные на Бали россияне обвиняют местную полицию в вымогательстве, утверждая, что местные стражи порядка требуют с них деньги за возврат паспортов, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом в посольство России в Индонезии они не жалуются, поскольку задержаны за нарушение местного законодательства.

Россияне попали в полицию из-за азартных игр, которые в Индонезии находятся под запретом. Стражи порядка накрыли организованное ими подпольное казино и предложили выбор между депортацией и выплатой штрафа, но неофициально. По данным канала, с задержанных требовали суммы, равные примерно 200 тысячам рублей.

Большинство задержанных откупились, а остальные пожаловались на происходящее в соцсетях. Они также утверждали, что подвергались пыткам в тюрьме и боялись обращаться за помощью в посольство РФ, поскольку им пригрозили расправой со стороны мафии.

По сведениям канала, к настоящему моменту ситуация почти разрешилась. Документы вернули всем задержанным, кроме двух человек, которым все-таки грозит депортация из страны. В посольстве России сообщили, что в курсе произошедшего и подключились к разбирательству.

О задержании 26 россиян в районе Чанга на Бали стало известно ранее. Они участвовали в подпольном турнире по покеру, который проходил на одной из местных вилл. Помимо запрета азартных игр, индонезийские законы запрещают туристам организацию всевозможных турниров, о чем говорится в условиях предоставления виз.