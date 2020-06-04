Южная Корея начнёт клинические испытания вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/602c5fca-6b29-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Южная Корея до конца июня 2020 года начнёт первые в стране клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа. Программа стартует на базе больницы Сеульского национального университета.

Проект поддерживают Международный институт вакцин (IVI) и американская фармацевтическая компания Inovio Pharmaceuticals. Последняя предоставила образец препарата INO-4800, говорится на сайте госпиталя.

Финансированием программы займутся Глобальная коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям и Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи. Точные объёмы средств пока не разглашаются.

На текущий момент в республике выявили 11 629 случаев заражения COVID-19. Умерли 273 гражданина. Выздоровели 10 499 человек.

Количество заболевших COVID-19 во всём мире преодолело планку в 6,5 млн. Свыше 386 тысяч пациентов скончались.

В России, согласно последним данным, выявлено 432,2 тысячи случаев заражения. Исцелились 195,5 тысячи человек, 5,2 тысячи умерли.

В Москве 187,2 тысячи заболевших, 91,6 тысячи выписались, 2,6 тысячи стали жертвами пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бразилии побит очередной рекорд по количеству умерших за сутки пациентов с коронавирусом. Там скончались 1349 человек. Число выявленных за 24 часа случаев заражения превысило 28,6 тысячи. Страна занимает по числу заражённых второе место после США и четвёртое — по уровню смертности от COVID-19.