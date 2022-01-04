Япония заявила об угрозе безопасности из-за запуска КНДР

Возможный ракетный запуск КНДР является угрозой для безопасности и мира в регионе. Также он представляет серьёзную проблему для всего мирового сообщества. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Это представляет угрозу безопасности и миру нашей страны и региону в целом, а также является серьёзной проблемой для всего мирового сообщества, — сказал Мацуно, его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что утром 5 января КНДР произвела запуск неизвестного объекта в сторону Японского моря. По данным японском береговой охраны, объект мог представлять из себя баллистическую ракету. Позже стало известно, что объект упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. В канцелярии премьер-министра был создан кризисный штаб в связи с предполагаемым ракетным пуском.

Если подтвердиться, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, это станет первым испытанием вооружения КНДР в 2022 году. В предыдущий раз северокорейские военные осуществляли запуск новой баллистической ракеты для подводных лодок 19 октября 2021 года.