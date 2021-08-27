Япония уведомила РФ о задержании приплывшего на Хоккайдо россиянина

Россиянин, заявлявший, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, задержан за нелегальный въезд. Соответствующее уведомление от властей Японии получило генконсульство РФ в Саппоро, сообщает РИА Новости.

В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд, — отметили в дипмиссии.

Дипломаты уточнили, что теперь японская сторона будет разбираться в том, как мужчина попал на Хоккайдо. При этом в генконсульстве подчеркнули, что задержанных за нелегальный въезд в Японию обычно депортируют.

Ранее стало известно, что полиция Японии добавила к делу о россиянине, приплывшем в Японию за политическим убежищем, новые детали. Так, стражи порядка на берегу острова Хоккайдо нашли гидрокостюм, в котором гражданин России Ваас-Феникс Нокард мог приплыть с острова Кунашир: расстояние между японским Хоккайдо и российским Кунаширом составляет 25 км.