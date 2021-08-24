Появились новые детали о приплывшем в Японию за убежищем россиянине

Полиция Япония добавила к делу о россиянине, приплывшем в Японию за политическим убежищем, новые детали. Об этом сообщил телеканал Sapporo TV.

Стражи порядка на берегу, недалеко от посёлка Сибецу на острове Хоккайдо, нашли гидрокостюм, в котором гражданин России Ваас-Феникс Нокард мог приплыть с острова Кунашир: расстояние между японским Хоккайдо и российским Кунаширом составляет 25 километров, а температура воды в это время года колеблется в районе 15 градусов тепла.

По имеющимся данным, Ваас-Феникс Нокард 19 августа приплыл к берегу острова Хоккайдо и попросил политического убежища у третьей, пока неизвестной, страны. Он купил в местном магазине одежду, рюкзак и белье, расплатившись при этом йенами, после чего был передан иммиграционной службе города Саппоро. Сейчас российские дипломаты настаивают на личной встрече с российским «беженцем», однако власти Японии пока не дают на это официального разрешения.

Ранее политолог предположил, что Япония не примет у себя российского «беженца», передав его третьей стране или отправив обратно в Россию.