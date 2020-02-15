https://static.news.ru/photo/a7641610-4ffb-11ea-9d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko/ТАСС

Правительство Японии столкнулось с ситуацией, при которой выявлять способы заражения коронавирусом стало нереально. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций их стало невозможно отследить. Положение дел изменилось, — цитирует его ТАСС.

15 февраля в Японии зафиксирован всплеск новых случаев заражения вирусом. С 259 их число выросло до 338 человек. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту города Иокогама.

Ещё несколько были госпитализированы в лечебные учреждения Токио после поездок в такси с заражённым водителем, который заболел после того, как подвёз нескольких туристов с Diamond Princess до того, как корабль был помещён на карантин.

Несколько новых случаев зарегистрированы среди персонала и уже находящихся на лечении с другими заболеваниями пациентов в больнице префектуры Вакаяма.

Помимо этого, в префектуре Канагава скончалась 80-летняя женщина. Этот случай стал первым в Японии летальным исходом среди пациентов с COVID-2019, писал NEWS.ru.