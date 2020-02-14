https://static.news.ru/photo/ac2c5384-4fd7-11ea-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Motoo Naka/AFLO/Global Look Press

После решения США эвакуировать своих граждан с карантинного судна в Иокогаме власти Японии могут позволить также и другим государствам забрать своих туристов.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Накануне на борту круизного лайнера Diamond Princess заболело ещё 67 человек, таким образом число заразившихся достигло 285 человек.

Всего на борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. Выяснилось, что гражданин Китая, сошедший на берег в Гонконге, заразился коронавирусом. Планировалось, что карантин на лайнере будет длиться до 19 февраля.

Ранее NEWS.ru писал о массовом заражении коронавирусом в одной из больниц японской префектуры Вакаяма. Там опасное заболевание обнаружили сразу у пяти человек, включая двух врачей.