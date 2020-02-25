Первый из находившихся в критическом состоянии больной коронавирусом вылечился в китайском Шанхае. Речь идёт о 68-летнем мужчине по фамилии Ян.
Заражение вирусом произошло в провинции Хубэй, куда мужчина ездил в конце января. В больницу пациент поступил в критическом состоянии. В общей сложности около 13 дней он провёл в коме. Как
К 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за выявления случаев заражения новым типом коронавируса во Вьетнаме 10 тысяч человек были помещены на карантин на 20 дней.
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