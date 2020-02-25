https://static.news.ru/photo/058b1be8-57a5-11ea-99b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Первый из находившихся в критическом состоянии больной коронавирусом вылечился в китайском Шанхае. Речь идёт о 68-летнем мужчине по фамилии Ян.

Заражение вирусом произошло в провинции Хубэй, куда мужчина ездил в конце января. В больницу пациент поступил в критическом состоянии. В общей сложности около 13 дней он провёл в коме. Как отмечает ТАСС, ранее случаи выздоровления отмечались только среди пациентов, у которых заболевание протекало в лёгкой форме.

К 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за выявления случаев заражения новым типом коронавируса во Вьетнаме 10 тысяч человек были помещены на карантин на 20 дней.