https://static.news.ru/photo/716f3f0c-4b33-11ea-94c9-fa163e074e61_660.jpg Истребитель J-11 Фото: defense.gov/Public Domain/wikimedia.org

Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолёты КНР.

Об этом сообщили в военной администрации острова. По её данным, истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС материкового Китая пролетели к югу от Тайваня в районе канала Баши.

ВВС Тайваня использовали самолеты воздушной разведки и силы ПВО в соответствии с правилами боевой готовности, — передаёт «Интерфакс» сообщение администрации.

Тайвань обвинил Пекин в подрыве безопасности и стабильности в регионе, а также в том, что подобные действия КНР ставят под угрозу мир и благосостояние некоторых стран.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генералы российской армии охарактеризовали тактику израильских ВВС. По словам военных, боевые самолёты Израиля прячутся за гражданской авиацией.