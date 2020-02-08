Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолёты КНР.
Об этом сообщили в военной администрации острова. По её данным, истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС материкового Китая пролетели к югу от Тайваня в районе канала Баши.
ВВС Тайваня использовали самолеты воздушной разведки и силы ПВО в соответствии с правилами боевой готовности, —
передаёт«Интерфакс» сообщение администрации.
Тайвань обвинил Пекин в подрыве безопасности и стабильности в регионе, а также в том, что подобные действия КНР ставят под угрозу мир и благосостояние некоторых стран.
Ранее NEWS.ru писал о том, что генералы российской армии охарактеризовали тактику израильских ВВС. По словам военных, боевые самолёты Израиля прячутся за гражданской авиацией.
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