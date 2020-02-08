https://static.news.ru/photo/f16e11ba-4a70-11ea-aad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Генералы российской армии охарактеризовали тактику израильских ВВС. По словам военных, боевые самолёты Израиля прячутся за гражданской авиацией.

Израильские военные приняли тактику прятаться за невооружённым самолётом, включая гражданские авиалайнеры. Эта тактика делает атаки на сирийские цели безопасными для израильских ВВС, поскольку она серьёзно ограничивает действия сирийских противовоздушных сил, опасающихся сбить пассажирский самолёт по ошибке. Но моральный аспект использования такой тактики сомнителен, — цитирует генерал-лейтенанта Горбенко Al Masdar.

Другой военнослужащий генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что во время израильского налёта аэробус гражданской авиации Cham Wings A320 с 172 пассажирами на борту находился на заходе на посадку в международном аэропорту Дамаска и должен был быть перенаправлен для предотвращения возможного случайного сбоя сирийской ПВО.

По мнению Горбенко, ни одна другая страна в мире не могла подумать об использовании тактики сокрытия за безоружной авиацией. Для российских Военно-воздушных сил такое поведение абсолютно неприемлемо.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Сирия намерена усовершенствовать свои системы противовоздушной обороны в связи с участившимися атаками Израиля.