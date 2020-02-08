https://static.news.ru/photo/9f46227c-4a40-11ea-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Из-за частых атак со стороны Израиля и его тактики прятаться за другими самолётами Сирия намерена усовершенствовать свои системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил сирийский посол в Китае Имад Мустафа, который ранее занимал должность посла Сирии в России.

По словам сирийского дипломата, Дамаск полностью пересмотрит свои системы противоракетной обороны с учётом действий Израиля, передаёт Sputnik Arabic.

Повторяющиеся авиаудары убедили Сирию в необходимости более совершенной зенитно-ракетной системы, и Дамаск будет искать разумные варианты укрепления системы ПВО, — сказал Мустафа.

Дипломат также считает, что израильская сторона пользуется тем, что Сирия ведёт борьбу с террористическими группировками в Идлибе. Кроме того, Мустафа привёл в пример попытку Израиля «прикрыться пассажирским самолётом, полностью пренебрегая жизнями мирных жителей».

Как писал NEWS.ru, Израиль при авиаударе 6 февраля едва не подставил под огонь гражданский самолёт со 172 пассажирами, ранее заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По версии спикера ведомства, «после двух часов ночи четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство нанесли внезапные удары „воздух — земля“ по пригородам столицы».