Из-за частых атак со стороны Израиля и его тактики прятаться за другими самолётами Сирия намерена усовершенствовать свои системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил сирийский посол в Китае Имад Мустафа, который ранее занимал должность посла Сирии в России.
По словам сирийского дипломата, Дамаск полностью пересмотрит свои системы противоракетной обороны с учётом действий Израиля,
Повторяющиеся авиаудары убедили Сирию в необходимости более совершенной зенитно-ракетной системы, и Дамаск будет искать разумные варианты укрепления системы ПВО, — сказал Мустафа.
Дипломат также считает, что израильская сторона пользуется тем, что Сирия ведёт борьбу с террористическими группировками в Идлибе. Кроме того, Мустафа привёл в пример попытку Израиля «прикрыться пассажирским самолётом, полностью пренебрегая жизнями мирных жителей».
Как писал NEWS.ru, Израиль при авиаударе 6 февраля едва не подставил под огонь гражданский самолёт со 172 пассажирами, ранее заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По версии спикера ведомства, «после двух часов ночи четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство нанесли внезапные удары „воздух — земля“ по пригородам столицы».
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