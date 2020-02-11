Фото: Liu Kun/Global Look Press

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре возросло до 45.

Медики диагностировали 2019-nCoV у двухлетнего ребёнка. Девочка была эвакуирована из Ухани 30 января и находилась на карантине до 10 февраля, когда врачи подтвердили инфицирование. 11 февраля коронавирус был диагностирован 37-летнему жителю страны, который в последнее время не ездил в Китай, уточняет CNN.

Ранее главный научный сотрудник Министерства здравоохранения Сингапура, профессор Тан Чох Чуань сообщил, что местные учёные готовы представить вакцину против коронавируса нового типа через три месяца, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях