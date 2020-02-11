https://static.news.ru/photo/99fe232a-4c9b-11ea-9375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Global Look Press

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре возросло до 45.

Медики диагностировали 2019-nCoV у двухлетнего ребёнка. Девочка была эвакуирована из Ухани 30 января и находилась на карантине до 10 февраля, когда врачи подтвердили инфицирование. 11 февраля коронавирус был диагностирован 37-летнему жителю страны, который в последнее время не ездил в Китай, уточняет CNN.

Ранее главный научный сотрудник Министерства здравоохранения Сингапура, профессор Тан Чох Чуань сообщил, что местные учёные готовы представить вакцину против коронавируса нового типа через три месяца, писал NEWS.ru.