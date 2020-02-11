Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре возросло до 45.
Медики диагностировали 2019-nCoV у двухлетнего ребёнка. Девочка была эвакуирована из Ухани 30 января и находилась на карантине до 10 февраля, когда врачи подтвердили инфицирование. 11 февраля коронавирус был диагностирован 37-летнему жителю страны, который в последнее время не ездил в Китай,
Ранее главный научный сотрудник Министерства здравоохранения Сингапура, профессор Тан Чох Чуань сообщил, что местные учёные готовы представить вакцину против коронавируса нового типа через три месяца, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен