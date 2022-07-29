Войсковое соединение армии Китая призвало готовиться к войне

Фото: Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Войсковое соединение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в своем официальном канале в Weibo опубликовало короткое сообщение: 备战!, что в переводе означает «Готовьтесь к войне!». Представители 80-й армии НОАК в комментариях объяснили смысл такой публикации: она приурочена к 95-й годовщине формирования НОАК.

Согласно комментарию 80-й армии, «подготовка к войне является основной обязанностью китайских военных». Примечательно, что сообщение было опубликовано в день, когда спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна вылететь в азиатское турне, одним из пунктов которого может стать Тайвань.

Приближается праздник, который принадлежит солдатам, мы должны помнить об основной ответственности за подготовку к войне и браться за укрепление армии! — написали члены подразделения в комментариях.

Отмечается, что в состав 80-й армии входят три мотострелковые бригады, а также танковая, артиллерийская и бригада ПВО.

Накануне лидер КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Они длились около двух часов. Одной из основных тем стала растущая напряженность вокруг Тайваня. Bloomberg писал, что Байден заверил своего коллегу, что Штаты не поддерживают независимость острова, на что Си Цзиньпин ответил, что тот, кто «играет с огнем, обожжется сам».

Ранее сообщалось, что авианосец Ronald Reagan ВМС США направился в Южно-Китайское море, чтобы в дальнейшем обеспечить выход в сторону Тайваньского пролива. Активность американского флота вызвана предположительным визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Издание Global Times отмечает, что визит американского представителя на Тайвань грозит стать поводом для большой войны. Аналитики рекомендовали американскому лидеру подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей.