Военный аналитик объяснил, зачем Китаю сотни установок баллистических ракет

Военный аналитик и востоковед Борис Подопригора заявил, что сомневается в планах Пекина построить более сотни полноценных пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет. В беседе с изданием «ПолитРоссия» эксперт пояснил, что несмотря на то, что Китай обеспокоен своей безопасностью, он однозначно не делает задачей номер один гонку ядерных вооружений, поскольку достаточно уверен в своей экономической мощи.

Обеспокоены ли китайцы своей безопасностью? Да, конечно, это так. Но говорить о том, что в связи с этим они готовят под это дело целых 100 шахт для баллистических ракет, я бы не стал. Безусловно, их число расширяется, но сама цифра, 100 или 50, мне представляется не столь важной, — отметил он.

Подопригора считает, что строительство пусковых шахт является демонстративным моментом и нужно Пекину лишь для одной цели — ещё раз показать, что он ни в чём не уступает ни одной стране мира. Кроме того, Китай неоднократно заявлял, что будет делать упор на развитие своего Военно-морского флота.

По словам аналитика, китайцам гораздо легче купить, чем завоевать, поскольку уже сейчас количество потребляемых в мире товаров, сделанных в Китае, приближается к 30%.

И стоит ли применять силу, когда можно заполонить всю планету тем, что производится в Китае? И в этом отношении китайцам совсем не нужно увеличивать на 100 шахт число своих объектов ядерного поражения, — добавил Борис Подопригора.

Ранее сообщалось, что Китай начал строительство более ста шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу. По данным газеты Washington Post, сейчас в арсенале Китая до 350 единиц ядерного оружия.

Данные о строительстве новых шахт поступили от исследователей, изучивших спутниковые снимки. Судя по ним, в Ганьсу строятся сразу 119 одинаковых объектов с элементами, похожими на те, которые существуют на уже имеющихся у Китая шахтах для баллистических ракет с ядерными боеголовками. В других частях страны возводятся ещё 26 таких объектов.