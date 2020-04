Во Вьетнаме коронавирус намерены лечить порошком из кошек

https://static.news.ru/photo/b3e1dce2-8647-11ea-9e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Во вьетнамском Ханое появилось «лекарство», которое якобы излечивает от коронавируса. Готовится оно из чёрных кошек, тела которых вначале обрабатываются различными способами, а затем перетираются в пасту.

Как рассказала New York Post основатель и глава благотворительной организации No to Dog Meat Джулия де Каденет, такое средство можно приобрести в том числе и в Интернете.

Это бесчеловечное обращение с кошками является столь высоким уровнем жестокости, неприемлемым даже для тех, кто ест мясо, — отметила она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в китайском городе Чжухай запретят есть мясо собак и кошек, так как эти животные исключены из списка съедобных и причислены к категории «домашних». Чжухай стал вторым в КНР городом после Шэньчжэня, где введён подобный запрет. В обоих населённых пунктах он начнёт действовать с 1 мая.