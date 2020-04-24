Во Вьетнаме коронавирус намерены лечить порошком из кошек

Во вьетнамском Ханое появилось «лекарство», которое якобы излечивает от коронавируса. Готовится оно из чёрных кошек, тела которых вначале обрабатываются различными способами, а затем перетираются в пасту.
Как
Это бесчеловечное обращение с кошками является столь высоким уровнем жестокости, неприемлемым даже для тех, кто ест мясо, — отметила она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в китайском городе Чжухай запретят есть мясо собак и кошек, так как эти животные исключены из списка съедобных и причислены к категории «домашних». Чжухай стал вторым в КНР городом после Шэньчжэня, где введён подобный запрет. В обоих населённых пунктах он начнёт действовать с 1 мая.
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