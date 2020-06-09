Власти КНДР заявили о блокировке линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили, что началась блокировка линий связи с Южной Кореей.
Это стало первым шагом к полному отключению средств связи с Сеулом. Руководство КНДР в течение нескольких дней предупреждало власти Южной Кореи о том, что если Сеул не помешает «перебежчикам отправлять листовки и другие материалы на север», Межкорейское отделение связи и другие проекты будут закрыты.
В Южной Корее 8 июня сообщили о том, что в КНДР перестали отвечать на телефонные звонки в координационном бюро между властями двух корейских государств.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в первый раз почти за месяц отсутствия северокорейский лидер Ким Чен Ын появился перед народом. Он провёл совещание, на котором обсудил вопрос сдерживания ядерной войны.
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